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20 мая, 08:30
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Прокуратура Ики-Бурульского района добилась возмещения ущерба для районной больницы!

Прокуратура Ики-Бурульского района добилась возмещения ущерба для районной больницы!

Злоумышленница, используя свое служебное положение, незаконно начисляла себе повышенную заработную плату с февраля 2021 года по декабрь 2023 года! Она составляла фиктивные платежные поручения и электронные реестры, зная, что не имеет права на такие выплаты.

Решением Приютненского районного суда республики удовлетворено исковое заявление прокуратуры Ики-Бурульского района в интересах районной больницы к местной жительнице, осужденной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере около 1 млн.руб.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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