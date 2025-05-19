Творческие коллективы КалмГУ - победители молодёжного конкурса-фестиваля «Хаврин айс».
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Ансамбль «Бумбин орн» занял два первых места в направлении «Хореография»: танец «Тавшур» и танец «Чичирдыг». Первые места у вокалистов оркестра Института калмыцкой филологии и востоковедения.
Оркестр народных инструментов занял два первых место с произведением композитора Аркадия Манджиева «Автопортрет», и Владимир Босхомджиев (наигрыши на саратовской гармони). Первое место у Нарана Мандеева из студии эстрадного вокала «Анданте».
Третье место с танцем «Зелёная Тара» заняла студентка 3 курса медфакультета Байрта Натрубушиева. Также третье место у коллектива "Интро".
На молодёжном конкурсе-фестивале "Хаврин айс" выступали студенты Колледжа профессионального образования КалмГУ, которые также завоевали призовые места.
Фото: КалмГУ