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19 мая, 16:06
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Творческие коллективы КалмГУ - победители молодёжного конкурса-фестиваля «Хаврин айс».

Творческие коллективы КалмГУ - победители молодёжного конкурса-фестиваля «Хаврин айс».

Ансамбль «Бумбин орн» занял два первых места в направлении «Хореография»: танец «Тавшур» и танец «Чичирдыг». Первые места у вокалистов оркестра Института калмыцкой филологии и востоковедения.

Оркестр народных инструментов занял два первых место с произведением композитора Аркадия Манджиева «Автопортрет», и Владимир Босхомджиев (наигрыши на саратовской гармони). Первое место у Нарана Мандеева из студии эстрадного вокала «Анданте».

Третье место с танцем «Зелёная Тара» заняла студентка 3 курса медфакультета Байрта Натрубушиева. Также третье место у коллектива "Интро".

На молодёжном конкурсе-фестивале "Хаврин айс" выступали студенты Колледжа профессионального образования КалмГУ, которые также завоевали призовые места.

Фото: КалмГУ

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