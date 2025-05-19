Сегодня в Элисте, в большом зале филармонии, состоится показ фольклорного спектакля «Судьба одного села», созданного при содействии регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Астраханской области.
Смотрите наши видео на YouTube!
Фольклорный спектакль «Судьба одного села» стал одним из успешных событий мая в Астраханской области. Многоликость и национальный колорит ярко продемонстрированы известными творческими коллективами: «Астраханская песня», ансамблями гармонистов «Русский строй», татарской песни «Ялкын», Татарским народным театром и фолк-группой «Соцветие».
В видеопрезентации «За ними была Победа» представлены имена фронтовиков-астраханцев, среди которых могут оказаться фамилии родных и близких. Спектакль стал победителем в конкурсе лучших практик и предложений от региональных отделений ОГО «Ассамблея народов России», его увидят зрители Волгограда, Элисты, Махачкалы и Ставрополя.
Фото: Министерство культуры и туризма РК