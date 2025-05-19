БФ "За наших08" готовит к открытию уникальную выставку, посвящённую бойцам, находящимся в зоне СВО.

Экспозиция станет важной частью исторической памяти, где каждый сможет прикоснуться к событиям реального времени.

Один из ключевых экспонатов выставки - воссозданный блиндаж, который позволит посетителям погрузиться в атмосферу военного времени и лучше понять, в каких условиях служат воины. Это позволит оценить мужество и самоотверженность тех, кто сражается на СВО.

Кроме того, здесь будут предоставлены трофеи, собранные в ходе боевых действий.

Фото: БФ "За наших08"