БФ "За наших08" готовит к открытию уникальную выставку, посвящённую бойцам, находящимся в зоне СВО.
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Экспозиция станет важной частью исторической памяти, где каждый сможет прикоснуться к событиям реального времени.
Один из ключевых экспонатов выставки - воссозданный блиндаж, который позволит посетителям погрузиться в атмосферу военного времени и лучше понять, в каких условиях служат воины. Это позволит оценить мужество и самоотверженность тех, кто сражается на СВО.
Кроме того, здесь будут предоставлены трофеи, собранные в ходе боевых действий.
Фото: БФ "За наших08"