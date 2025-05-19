В Элисте, в Республиканском русском театре драмы и комедии, состоялась премьера спектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война».

Этот проект — совместная работа Элистинского лицея и театра Калмыкии, посвященная 80-летию Великой Победы, 150-летию Союза театральных деятелей РФ и предстоящему 35-летию театра и лицея. Главные герои спектакля — школьники. В постановке участвуют лицеисты 8–11 классов и артисты театра драмы и комедии.

Эта пьеса — дань памяти первому художественному руководителю театральной студии лицея, актеру и режиссеру Геннадию Гаданову, который в 1995 году поставил с лицеистами одноименный спектакль.

История о взрослении, дружбе, первой любви, способности делать серьезный выбор и поиске себя.

Спектакль покорил зрителей своей искренностью, игрой актеров и работой режиссера.

Фото: Русский театр Калмыкии