В Элистинский городской суд обратился житель с иском к управляющей компании о возмещении материального ущерба, причиненного заливом квартиры.

Суд вынес решение о взыскании с УК материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа за нарушение прав потребителя, расходов на проведение экспертизы и оплату услуг представителя. Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

Судебный пристав Элистинского отделения № 1 уведомил организацию-должника о возбуждении исполнительного производства, вручил требование об оплате задолженности в полном объеме и сообщил о принудительных мерах исполнения судебного решения.

Во избежание нежелательных последствий невыполнения законного требования организация-должник оплатила имеющуюся задолженность.

Фото: УФССП России по Республике Калмыкия