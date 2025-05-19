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20 мая, 11:45
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В Элистинский городской суд обратился житель с иском к управляющей компании о возмещении материального ущерба, причиненного заливом квартиры.

В Элистинский городской суд обратился житель с иском к управляющей компании о возмещении материального ущерба, причиненного заливом квартиры.

Суд вынес решение о взыскании с УК материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа за нарушение прав потребителя, расходов на проведение экспертизы и оплату услуг представителя. Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

Судебный пристав Элистинского отделения № 1 уведомил организацию-должника о возбуждении исполнительного производства, вручил требование об оплате задолженности в полном объеме и сообщил о принудительных мерах исполнения судебного решения.

Во избежание нежелательных последствий невыполнения законного требования организация-должник оплатила имеющуюся задолженность.

Фото: УФССП России по Республике Калмыкия

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