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20 мая, 09:54
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В Калмыкии, в гимназии им. Б.Б. Бадмаева Малодербетовского района, увековечили память героев.

В Калмыкии, в гимназии им. Б.Б. Бадмаева Малодербетовского района, увековечили память героев.

На торжественной линейке состоялось открытие "Парт героев", посвящённых выпускникам СОШ № 1: участнику ВОВ Кару Обгенову и участнику СВО Александру Токмакову.

Почётное право открыть парты героев было предоставлено маме Александра, Валентине Токмаковой, а также ветерану СВО Дольгану Ханаеву и военкому Саналу Базырову.

Церемония открытия "Парт героев" – это уважение к памяти воинов, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи.

Фото: Малодербетовское РМО

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