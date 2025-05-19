В Калмыкии, в гимназии им. Б.Б. Бадмаева Малодербетовского района, увековечили память героев.
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На торжественной линейке состоялось открытие "Парт героев", посвящённых выпускникам СОШ № 1: участнику ВОВ Кару Обгенову и участнику СВО Александру Токмакову.
Почётное право открыть парты героев было предоставлено маме Александра, Валентине Токмаковой, а также ветерану СВО Дольгану Ханаеву и военкому Саналу Базырову.
Церемония открытия "Парт героев" – это уважение к памяти воинов, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи.
Фото: Малодербетовское РМО