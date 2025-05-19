В Калмыкии, в гимназии им. Б.Б. Бадмаева Малодербетовского района, увековечили память героев.

Калмыцкий научный центр РАН представил две новые книги, приуроченные к 80-летию Победы: третий том сборника документов «Злодеяния нацистов и экономический ущерб, нанесенный в период оккупации Калмыцкой АССР» и монографию «Мобилизационные мероприятия в Кал