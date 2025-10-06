В Кетченеровском районе состоялась церемония вручения государственных наград родным погибших военнослужащих.
Врио главы района Санал Азотов передал:
• Медаль Жукова — брату Андрея Манджиева, проявившего мужество и стойкость при исполнении воинского долга;
• Орден Мужества — родным Мергена Хулхачиева, удостоенного награды за отвагу и самоотверженность в боевых условиях.
Подвиги военнослужащих стали частью истории района, символизируя верность долгу и преданность Отечеству.
Фото: Кетченеры - сердце Калмыкии