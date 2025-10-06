7 октября, 15:00
7 октября, 11:58
НовостиСобытие

В Кетченеровском районе состоялась церемония вручения государственных наград родным погибших военнослужащих.

В Кетченеровском районе состоялась церемония вручения государственных наград родным погибших военнослужащих.

Врио главы района Санал Азотов передал:

• Медаль Жукова — брату Андрея Манджиева, проявившего мужество и стойкость при исполнении воинского долга;

• Орден Мужества — родным Мергена Хулхачиева, удостоенного награды за отвагу и самоотверженность в боевых условиях.

Подвиги военнослужащих стали частью истории района, символизируя верность долгу и преданность Отечеству.

Фото: Кетченеры - сердце Калмыкии

