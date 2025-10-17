20 октября, 13:00
 13 °C
94,58
80,98
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 октября, 09:42
НовостиСобытие

В Калмыкии мужчина подозревается в причинении вреда здоровью своему знакомому.

В Калмыкии мужчина подозревается в причинении вреда здоровью своему знакомому.

В дежурную часть полиции Элисты поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение был доставлен 56-летний мужчина с травмами головы. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила: инцидент произошёл во время совместного распития спиртного в посёлке Аршан.

По предварительным данным, между пострадавшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого один из участников ссоры нанёс другому удар стеклянным бокалом по голове.

Участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого, который впоследствии признался в содеянном.

Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия