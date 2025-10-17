В Калмыкии мужчина подозревается в причинении вреда здоровью своему знакомому.

В дежурную часть полиции Элисты поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение был доставлен 56-летний мужчина с травмами головы. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила: инцидент произошёл во время совместного распития спиртного в посёлке Аршан.

По предварительным данным, между пострадавшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого один из участников ссоры нанёс другому удар стеклянным бокалом по голове.

Участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого, который впоследствии признался в содеянном.

Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.