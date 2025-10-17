Элистинское городское общество инвалидов запустит туристический проект.

Суть его заключается в проведении экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья, пока — в рамках столицы.

«Наша республика сейчас активно развивается в направлении туризма. И мы тем самым хотим показать людям, что, несмотря на какие-то ограничения, тоже можем участвовать в жизни нашего города, нашей республики и вообще в целом страны», — отметил председатель объединения Алексей Мазанов.

В дальнейшем планируется масштабирование трекинга по всей республике. Министерство социального развития, труда и занятости Калмыкии поддержало проект. Организаторы также намерены наладить сотрудничество с другими ведомствами и местными предпринимателями.