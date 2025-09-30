2 октября, 12:37
2 октября, 07:04
НовостиСобытие

?Прокуратурой Кетченеровского района выявлены нарушения в деятельности местной районной больницы.

Медицинская организация, действуя как заказчик, нарушила сроки оплаты по двум договорам с поставщиками, заключённым летом 2025 года. Общая сумма задолженности составила 163 тыс. рублей.

На основании постановления прокурора района главный врач БУ РК «Кетченеровская районная больница» привлечён к административной ответственности.

Указанная задолженность погашена бюджетным учреждением в полном объеме.

