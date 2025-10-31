3 ноября, 09:07
1 ноября, 10:19
НовостиСобытие

В Элисту доставят Донскую икону Божией Матери.

В Элисту доставят Донскую икону Божией Матери.

С 3 по 9 ноября 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Калмыкии будет пребывать святыня — Донская икона Божией Матери. Принесение образа приурочено к престольному празднику Казанского кафедрального собора Элисты и 30-летию образования Элистинской и Калмыцкой епархии.

Икона представляет собой точный список чудотворного образа, созданный в иконописных мастерских Данилова монастыря. Особую ценность святыне придает вложенный в нее ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы.

Фото: Элистинская и Калмыцкая епархия

