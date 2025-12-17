В России хотят ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Законопроект внесён в Госдуму. Он должен дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ «Социальные налоговые вычеты».

По мнению авторов проекта, эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на хозяев зарегистрированных домашних животных, а также стимулировать к регулярному обращению за ветеринарной помощью.

Предполагается, что вычет будет распространяться на оплату лечения питомца (включая профилактические и диагностические услуги) и на покупку ветеринарных лекарств по назначению врача.