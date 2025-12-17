19 декабря, 02:28
 1 °C
94,25
80,03
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 декабря, 21:25
НовостиСобытие

В России хотят ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

В России хотят ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Законопроект внесён в Госдуму. Он должен дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ «Социальные налоговые вычеты».

По мнению авторов проекта, эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на хозяев зарегистрированных домашних животных, а также стимулировать к регулярному обращению за ветеринарной помощью.

Предполагается, что вычет будет распространяться на оплату лечения питомца (включая профилактические и диагностические услуги) и на покупку ветеринарных лекарств по назначению врача.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия