1 ноября – День образования Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

Спасатели МЧС Калмыкии – профессионалы, приходящие на помощь при чрезвычайных ситуациях (пожарах, стихийных бедствиях, авариях) для спасения людей. Их задачи включают проведение спасательных работ, оказание первой помощи и профилактику чрезвычайных ситуаций. Профессия требует отличной физической подготовки, психологической устойчивости, смелости и умения работать в команде.

Фото: МЧС Республики Калмыкия