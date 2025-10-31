1 ноября – День образования Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.
Спасатели МЧС Калмыкии – профессионалы, приходящие на помощь при чрезвычайных ситуациях (пожарах, стихийных бедствиях, авариях) для спасения людей. Их задачи включают проведение спасательных работ, оказание первой помощи и профилактику чрезвычайных ситуаций. Профессия требует отличной физической подготовки, психологической устойчивости, смелости и умения работать в команде.
Фото: МЧС Республики Калмыкия