3 ноября, 09:07
 5 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 ноября, 10:20
НовостиСобытие

1 ноября – День образования Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

1 ноября – День образования Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

Спасатели МЧС Калмыкии – профессионалы, приходящие на помощь при чрезвычайных ситуациях (пожарах, стихийных бедствиях, авариях) для спасения людей. Их задачи включают проведение спасательных работ, оказание первой помощи и профилактику чрезвычайных ситуаций. Профессия требует отличной физической подготовки, психологической устойчивости, смелости и умения работать в команде.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия