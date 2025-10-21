Теперь на портале Госуслуг доступен новый сервис, помогающий гражданам защититься от действий мошенников.

Сервис объединяет несколько полезных функций в одном разделе:

• Самозапрет на кредиты — можно ограничить возможность оформления займов

• Блокировка SIM-карт — защита от несанкционированного получения номеров

• Проверка кредитной истории — контроль своих финансовых данных

• База номеров мошенников — проверка подозрительных телефонов

• Инструкции при утечке данных — четкие руководства к действию

Как отметил Дмитрий Григоренко, такой подход, основанный на принципе "жизненных ситуаций", позволяет сократить время решения проблем примерно на 30%.

Сервис уже доказал свою востребованность: за короткий срок им воспользовались более 2 миллионов человек. Наиболее популярной функцией стало оформление самозапрета на кредиты, которое теперь доступно как онлайн, так и через МФЦ.

Фото: Минцифры Калмыкии