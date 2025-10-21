Теперь на портале Госуслуг доступен новый сервис, помогающий гражданам защититься от действий мошенников.
Сервис объединяет несколько полезных функций в одном разделе:
• Самозапрет на кредиты — можно ограничить возможность оформления займов
• Блокировка SIM-карт — защита от несанкционированного получения номеров
• Проверка кредитной истории — контроль своих финансовых данных
• База номеров мошенников — проверка подозрительных телефонов
• Инструкции при утечке данных — четкие руководства к действию
Как отметил Дмитрий Григоренко, такой подход, основанный на принципе "жизненных ситуаций", позволяет сократить время решения проблем примерно на 30%.
Сервис уже доказал свою востребованность: за короткий срок им воспользовались более 2 миллионов человек. Наиболее популярной функцией стало оформление самозапрета на кредиты, которое теперь доступно как онлайн, так и через МФЦ.
Фото: Минцифры Калмыкии