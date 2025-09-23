В Элисте водитель с затемненными стеклами сбил подростка на пешеходном переходе

22-летний житель Элисты, управляя автомобилем «Лада-Веста», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу на улице Ленина. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Одной из причин ДТП стало нарушение водителем ГОСТа: на передние стекла автомобиля была нанесена цветная пленка, ограничивающая обзор. Ранее ГИБДД уже выносила требование устранить нарушение, но владелец автомобиля проигнорировал предписание.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Нарушителю грозит административный арест до 15 суток. На месте работают следственные группы, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия