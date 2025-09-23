24 сентября, 12:08
 23 °C
99,04
83,35
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 сентября, 08:37
НовостиСобытие

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России в Калмыкии дважды выезжали на тушение возгораний.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России в Калмыкии дважды выезжали на тушение возгораний.

В селе Тундутово Малодербетовского района произошел пожар в летней жилой кухне на площади 30 квадратных метров. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются.

Также спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Подробности о ДТП уточняются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия