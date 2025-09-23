За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России в Калмыкии дважды выезжали на тушение возгораний.

В селе Тундутово Малодербетовского района произошел пожар в летней жилой кухне на площади 30 квадратных метров. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются.

Также спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Подробности о ДТП уточняются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия