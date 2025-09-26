Министр внутренних дел Калмыкии Дмитрий Григорьев поздравил сотрудника ведомства Баира Сангаджиева с победой

🤼 Он участник культурно-спортивного праздника "Джангариада". Сегодня на ковер вышли борцы со всей республики, чтобы сойтись в поединках по национальной борьбе «Бөк бәрлдән». Майор полиции Баир Сангаджиев в тяжелой и упорной борьбе одержал 🥇победу в своей весовой категории, продемонстрировав настоящую силу духа, физическую выносливость и подготовку.

Он — двукратный призер Чемпионата России и Кубка России 2023 года, Мастер спорта по греко-римской и борьбе на поясах.

🏆 Поздравляя с первым местом в битве настоящих богатырей генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев отметил, что еще накануне сотрудник ведомства охранял общественный порядок, а сегодня уже побеждает в соревнованих.

Фото: МВД Калмыкия