В Элисте состоялась конференция «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с участием председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, руководителя знаменитой «Коммунарки» Дениса Проценко и директора НМИЦ им. Алмазова Евгения Шляхто. Мероприятие проходило в очном и онлайн формате

По мнению спикеров и это подтверждают данные статистики, Калмыкия показывает хорошую динамику снижения смертности в этом году, необходимо продолжать такие темпы. Об этом сообщает минздрав Калмыкии. Так, этот показатель за 5 месяцев года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года -21% ( в среднем по РФ -15,9%), по сравнению с доковидным 2019 годом -9,8% (в среднем по РФ -5,1%).

Федеральные эксперты НМИЦ им. Алмазова по результатам мониторинга республиканских медучреждений в конце мая положительно оценили работу калмыцких коллег в вопросах снижения смертности и борьбы с болезнями системы кровообращения. Позитивно отмечена Калмыкия и на сегодняшней конференции.

Участники круглого стола обсудили инновации кардиологической службы, технологии снижения смертности от болезней системы кровообращения с учётом новых возможностей региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: Минздрав Калмыкии