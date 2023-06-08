В Элисте в парке Победы завершилась социальная ярмарка

Благотворительное мероприятие организовано фондом «Продвижение» при поддержке компании ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» и приурочено ко Дню России.

Свою продукцию на ярмарке представили около 40 участников. Среди них 12 городских образовательных учреждений, общественные организации инвалидов, социальные центры, индивидуальные предприниматели. Для них представлены брендированные торговые палатки. Вся выручка от продажи сувениров, продуктов питания и изделий народно-художественного промысла пойдет на нужды социальных учреждений — участников ярмарки.

В программе также был концерт творческих коллективов города и спортивные показательные выступления, мастер-классы и развлечения для малышей, там работала наш корреспондент Ольга Эняева и ее видеоотчет смотрите в программе Вести Калмыкия.