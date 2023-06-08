Сегодня день рождения празднует государственный природный биосферный заповедник “Чёрные Земли», являющийся визитной карточкой Калмыкии

Он был образован 33 года назад, 11 июня 1990 года. И все эти годы его сотрудники заняты изучением, сохранением и охраной заповедной природы степи. Он расположен на двух участках-собственно Чёрных землях, на территории которых охраняется и восстанавливается калмыцкая популяция сайгаков и озёра Маныч-Гудило, международнопризнанного водно-болотном угодье, где гнездятся и зимуют многие редкие виды водоплавающих птиц.

Заповедник- единственное место в стране, ставшее полигоном для изучения степных, пустынных и полупустынных ландшафтов. Еще одним его главным богатством являются люди, беззаветно любящие заповедное дело. И они говорят: «Мы встречаем этот день с чувством глубокой уверенности в том, что наши усилия по сохранению уникальной природной среды нашего региона не напрасны!»

Долгие годы заповедник и ГТРК Калмыкия являются информационными партнерами. Мы поздравляем руководителя Батаара Убушаева и в его лице всех научных сотрудников с памятной датой. Желаем заповеднику «Черные земли» процветания и долгих лет во благо калмыцкой степи и ее обитателей.

Фото: В. Гарус