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11 июня, 09:40
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Сегодня день рождения празднует государственный природный биосферный заповедник “Чёрные Земли», являющийся визитной карточкой Калмыкии

Сегодня день рождения празднует государственный природный биосферный заповедник “Чёрные Земли», являющийся визитной карточкой Калмыкии

Он был образован 33 года назад, 11 июня 1990 года. И все эти годы его сотрудники заняты изучением, сохранением и охраной заповедной природы степи. Он расположен на двух участках-собственно Чёрных землях, на территории которых охраняется и восстанавливается калмыцкая популяция сайгаков и озёра Маныч-Гудило, международнопризнанного водно-болотном угодье, где гнездятся и зимуют многие редкие виды водоплавающих птиц.

Заповедник- единственное место в стране, ставшее полигоном для изучения степных, пустынных и полупустынных ландшафтов. Еще одним его главным богатством являются люди, беззаветно любящие заповедное дело. И они говорят: «Мы встречаем этот день с чувством глубокой уверенности в том, что наши усилия по сохранению уникальной природной среды нашего региона не напрасны!»

Долгие годы заповедник и ГТРК Калмыкия являются информационными партнерами. Мы поздравляем руководителя Батаара Убушаева и в его лице всех научных сотрудников с памятной датой. Желаем заповеднику «Черные земли» процветания и долгих лет во благо калмыцкой степи и ее обитателей.

Фото: В. Гарус

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