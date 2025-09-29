30 сентября, 12:18
30 сентября, 06:57
НовостиСобытие

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый в уничтожении и повреждении чужого имущества

В дежурную часть полиции обратился 45-летний житель Элисты, который сообщил, что неизвестный ночью повредил его автомобиль: разрезал четыре покрышки и разбил заднее стекло. Общий ущерб оценивается более чем в 50 000 рублей.

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска, подозреваемый — 27-летний житель Целинного района — был задержан по горячим следам и сознался в содеянном.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

