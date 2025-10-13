14 октября, 20:00
В Черноземельском районе Калмыкии инспекторы ГИБДД пресекли факт управления транспортом несовершеннолетним.

Во время патрулирования сотрудники обратили внимание на автомобиль, который двигался с признаками неуверенного управления. При проверке выяснилось, что за рулём находился подросток, не имеющий права управления. В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы по соответствующим статьям. Родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

