В Черноземельском районе Калмыкии инспекторы ГИБДД пресекли факт управления транспортом несовершеннолетним.

Во время патрулирования сотрудники обратили внимание на автомобиль, который двигался с признаками неуверенного управления. При проверке выяснилось, что за рулём находился подросток, не имеющий права управления. В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы по соответствующим статьям. Родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия