Сегодня День воинской славы России.

Ровно 83 года назад завершилась Сталинградская битва, переломившая ход войны. Отстоять победу удалось благодаря мужеству и стойкости советских солдат. Сталинградская битва вошла в историю как одно из крупнейших и решающих сражений Второй мировой. Битва продолжалась 200 дней и ночей. В сражении приняли участие более 700 уроженцев Калмыкии: лейтенант Морхаджи Нармаев, снайпер Гаря Хохолов, оборонявший Дом Павлова, солдат батальона 184-й стрелковой дивизии Николай Кичапов, командир минометного взвода Василий Гаряев и многие другие. 28-я армия, сформированная в дни сталинградского противостояния, покрыла себя неувядаемой славой на Хулхутинском рубеже с лета 1942-го по осень 1943-го. Оборонные бои длились несколько месяцев.