2 февраля, 12:55
 -3 °C
90,47
75,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 февраля, 09:49
НовостиСобытие

Сегодня День воинской славы России.

Ровно 83 года назад завершилась Сталинградская битва, переломившая ход войны. Отстоять победу удалось благодаря мужеству и стойкости советских солдат. Сталинградская битва вошла в историю как одно из крупнейших и решающих сражений Второй мировой. Битва продолжалась 200 дней и ночей. В сражении приняли участие более 700 уроженцев Калмыкии: лейтенант Морхаджи Нармаев, снайпер Гаря Хохолов, оборонявший Дом Павлова, солдат батальона 184-й стрелковой дивизии Николай Кичапов, командир минометного взвода Василий Гаряев и многие другие. 28-я армия, сформированная в дни сталинградского противостояния, покрыла себя неувядаемой славой на Хулхутинском рубеже с лета 1942-го по осень 1943-го. Оборонные бои длились несколько месяцев.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия