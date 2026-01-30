Воспитанники Калмыкии завоевали семь медалей на чемпионате Южного федерального округа по армрестлингу.
Соревнования проходили в Ростове-на-Дону с 30 января по 1 февраля.
Айлана Дурдусова стала победительницей в своей возрастной категории и серебряным призёром среди взрослых спортсменок. Золото также завоевали Алина Кокушкина и Данара Убушаева. Бронзовую медаль среди юниорок получила Ксения Сианосян.
Среди мужчин чемпионом стал Арслан Бадмаев, а бронзу взял Вадим Слюсарев. Данил Ховренков одержал победу в категории юниоров.
Фото: РСШ - ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА