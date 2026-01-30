В Калмыкии выявили нарушения в сфере оборота лекарственных средств.
Прокуратура Приютненского района установила, что в одной из аптек отсутствовал препарат «Изосорбид мононитрат», входящий в обязательный перечень лекарств для оказания медицинской помощи.
Руководителю аптечной организации внесено представление об устранении нарушений. Заведующая аптекой привлечена к административной ответственности. Нарушения устранены.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия