2 февраля, 09:54
НовостиСобытие

В Калмыкии выявили нарушения в сфере оборота лекарственных средств.

Прокуратура Приютненского района установила, что в одной из аптек отсутствовал препарат «Изосорбид мононитрат», входящий в обязательный перечень лекарств для оказания медицинской помощи.

Руководителю аптечной организации внесено представление об устранении нарушений. Заведующая аптекой привлечена к административной ответственности. Нарушения устранены.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

