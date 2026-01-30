Спортсмены из Калмыкии завоевали две золотые и одну серебряную медали на первенстве Южного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

Соревнования прошли с 30 января по 1 февраля в Краснодарском крае.

Победителями стали Алдар Бадмаев (вес до 45 кг) и Александр Бюрчиев (вес до 65 кг). Серебряную награду в весовой категории до 65 кг завоевал Дмитрий Клименко.

Трое борцов представят республику на первенстве России, которое состоится в Иркутске с 15 по 20 февраля.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК