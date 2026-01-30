Объявлен состав спикеров пленарного заседания первого Международного конгресса государственного управления

Стали известны имена участников пленарной сессии, которая 10 февраля 2026 года откроет в Москве первый Международный конгресс государственного управления.

Конгресс, организуемый Президентской академией при поддержке Правительства и Администрации Президента России, станет главной площадкой года для обсуждения ключевых приоритетов развития государственного управления. Соорганизатор мероприятия — Фонд Росконгресс. Генеральный партнер — ПАО «Сбербанк».

Участники пленарной сессии:

Дмитрий Григоренко — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — руководитель аппарата Правительства;

Сергей Кириенко — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России;

Данияр Амангельдиев — Первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики;

Сергей Собянин — мэр Москвы;

Алексей Комиссаров — ректор Президентской академии.

В рамках сессии участники обсудят вопросы повышения эффективности госуправления, цифровой трансформации органов власти, развития человеческого потенциала и меры необходимые для реализации услуг для граждан и создания условий для развития бизнеса на качественно новом уровне.

Конгресс станет рабочей площадкой для более чем 1200 участников из числа руководителей федерального и регионального уровня, топ-менеджеров госкорпораций и экспертов. Деловая программа включает не только экспертные сессии, но и дискуссионные площадки и прикладные тренинги, направленные на выработку практических решений.

Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта на официальном сайте congress-gov.ru.

Пленарное заседание состоится 10 февраля в 10.00, Большой актовый зал. просп. Вернадского, 84, стр. 1, Президентская академия.