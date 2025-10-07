В Черноземельском районе увековечили память защитника Отечества - старшего сержанта Аркадия Убушаева.
Его имя теперь навсегда связано с историей района как символ мужества и преданности долгу.
Аркадий Егорович родился 9 мая 1965 года. После срочной службы в Советской Армии поступил на работу в органы внутренних дел. За трудовой период зарекомендовал себя грамотным и профессиональным сотрудником, неоднократно направлялся в командировки на Северный Кавказ, был отмечен ведомственными наградами.
В ноябре 2024 года Аркадий Убушаев отправился в зону специальной военной операции. 12 января 2025 года он погиб при выполнении боевой задачи, посмертно награждён орденом Мужества.
Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия