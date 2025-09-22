23 сентября, 15:22
23 сентября, 12:20
НовостиСобытие

Суд вынес приговор диспетчеру газовой службы за халатность, приведшую к взрыву в Элисте.

Установлено, что 12.12.2022 диспетчер газовой службы, приняв заявку от местной жительницы о запахе газа в квартире, не направил дежурную бригаду аварийно-диспетчерской службы, в результате чего произошла утечка. На следующий день, в утреннее время, женщина зажгла газовую плиту, после чего произошел взрыв газовоздушной смеси. Потерпевшая получила термический ожог тела и лица общей площадью 50%, а также было повреждено имущество гражданки на сумму более 2 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также виновный лишён права занимать должности с организационно-распорядительными функциями в госорганах на 2 года.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

