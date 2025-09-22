23 сентября, 13:01
23 сентября, 09:43
НовостиСобытие

В Целинном районе сотрудниками полиции пресечено вождение автомобилем несовершеннолетним

Во время патрулирования сотрудники ОМВД России по Целинному району остановили автомобиль, за рулем которого находился 15-летний подросток. Юный водитель не имел прав и не проходил обучение вождению. Транспортное средство принадлежало отцу подростка.

Родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Автомобиль помещен на штрафстоянку, а материалы дела переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет.

Фото: МВД Калмыкия

