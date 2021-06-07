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30 июня, 11:47
НовостиОбразованиеЭкология

Стартует прием заявок на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Юннат»

Стартует прием заявок на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Юннат»

Региональный координатор - Эколого-биологический центр учащихся.

По словам специалистов, это поможет вовлечь ребят в опытно-исследовательскую и проектную деятельность.

Номинации предусмотрены по двум возрастным группам: от 7 до 13 лет, и от 14 до 18. Для младших – категории «Сам себе агроном», «Юный фермер». Для тех, кто постарше: Современные технологии в агрономии, Инновационные технологии в растениеводстве, Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряноароматических растений, Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн,  а также многое другое. Участвовать могут и педагогические коллективы, а также руководители агроэкологических объединений. Заявки принимаются до 7 сентября.

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