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28 июня, 07:21
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За минувшие сутки в Калмыкии произошло пять пожаров

За минувшие сутки в Калмыкии произошло пять пожаров

Пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению пять раз, из них два техногенных пожара. В Большом Царыне по улице Ломоносова горел жилой дом, в посёлке Аршан в районе мясокомбината — стиральная машина. В Лаганском районе зафиксировано возгорание травы и мусора, в Целинном и Черноземельском районах — ещё два случая горения мусора. Пострадавшие в результате пожаров отсутствуют. За прошедшие сутки ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий не проводилась, происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Причины техногенных пожаров устанавливаются.

Фото: МЧС Калмыкии

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