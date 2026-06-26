За минувшие сутки в Калмыкии произошло пять пожаров

Пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению пять раз, из них два техногенных пожара. В Большом Царыне по улице Ломоносова горел жилой дом, в посёлке Аршан в районе мясокомбината — стиральная машина. В Лаганском районе зафиксировано возгорание травы и мусора, в Целинном и Черноземельском районах — ещё два случая горения мусора. Пострадавшие в результате пожаров отсутствуют. За прошедшие сутки ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий не проводилась, происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Причины техногенных пожаров устанавливаются.

Фото: МЧС Калмыкии