Элистинское отделение Билайн возглавила Делгира Пюрбеева

Как сообщает пресс-служба компании, Делгира Пюрбеева работает в сфере телекоммуникаций с 2012 года.

Начинала свой путь ведущим экономистом в филиале Радиотелевизионного передающего центра Республики Калмыкия, с 2013 по июнь 2021 года работала в ПАО "МегаФон".

«Мы рады приветствовать Делгиру в команде Билайн на Юге», - прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. -

«Уверен, что под ее руководством мы успешно реализуем программу развития сети и улучшения качества связи для наших абонентов, укрепим позиции компании в регионе. В этом году Билайн планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру связи региона, активно участвовать в дальнейшей цифровизации экономики республики».

Делгира Пюрбеева в 2011 году с отличием окончила Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист-менеджер», в 2019 году - Калмыцкий государственный университет по специальности «юриспруденция».

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