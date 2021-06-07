В Ики-Бурульском, Приютненском, Целинном, Яшалтинском районах ведется активная уборка зерновых и зернобобовых культур

Как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков: «В уборке задействовано свыше 700 зерноуборочных комбайнов. В наших планах в этом году сбор 497,8 тыс. тонн зерновых. При этом многие эксперты утверждают, что реальные объёмы сбора зерна у нас ещё выше».

Благодаря мерам поддержки Минсельхоза Калмыкии в 2021 году было выделено 77,3 млн на поддержку доходов сельхозтоваропроизводителей.

«Это оказалось хорошим подспорьем для наших хозяйств. Для планомерного развития отрасли, сохранения плодородия почвы и привлечения инвесторов последовательно усиливаем учёт сельхозземель. В этом направлении Минсельхоз Калмыкии и Минземрегиона вместе с районами ведут последовательную работу. Также принимаем меры по вводу в эксплуатацию неиспользуемых земель», – добавил Глава республики.

При благоприятных погодных условиях уборку в этом году планируется завершить в течение июля.

«Спасибо нашим труженикам поля. Работа в поле – тяжёлый труд, с которым наши фермеры успешно справляются», –подчеркнул Бату Сергеевич.