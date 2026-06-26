Более тысячи ребят из 13 школ, двух лицеев и пяти гимназий Элисты собрались минувшей ночью на площади Победы

Вечер стартовал с выступлений Миллы Сенькиной и заслуженной артистки Калмыкии Ангелины Серовой, которые задали тон. Он стал по-настоящему всенародным — за происходящим в прямом эфире следили все желающие на официальных страницах администрации в соцсетях. Глава города Алдар Лиджиков поздравил выпускников и пожелал им поступать в вузы мечты, а на экранах зажгли имена стобалльников. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своём аккаунте обратился к выпускникам, пожелав им уверенно идти к целям и помнить, что Калмыкия — их дом, где всегда ждут и радуются победам. Для гостей выступили ансамбль «Тюльпан» и народная артистка Калмыкии Анна Очкаева, исполнившая «Мелодию Элисты». Кульминацией вечера стал массовый флешмоб «Вальс дружбы» под звон рынды, а завершился праздник на рассвете.

Видео: Администрация города Элисты