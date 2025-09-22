Прокуратура Черноземельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды

Проверка, проведенная прокуратурой Черноземельского района, выявила грубые нарушения в сфере охраны окружающей среды. Региональный оператор по обращению с ТКО складировал бытовой мусор навалом на открытом грунте. В результате в двух километрах от поселка Комсомольский образовалась несанкционированная свалка площадью 100 квадратных метров.

После того как представление прокурора не возымело эффекта, надзорное ведомство обратилось в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме, и компанию обязали ликвидировать свалку. В настоящее время региональный оператор проводит необходимые работы по устранению нарушений. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия