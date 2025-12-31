24 января, 19:24
24 января, 16:06
НовостиСобытие

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила заселения в гостиницы.

Теперь при регистрации в отеле гости смогут предъявлять не только паспорт гражданина РФ, но и заграничный паспорт или водительское удостоверение. Отказ в размещении из-за отсутствия внутреннего паспорта будет считаться нарушением законодательства.

Ещё одно важное нововведение касается системы бронирования. Уходит в прошлое практика так называемого «негарантированного бронирования», при которой отель мог аннулировать бронь, если гость не прибыл к оговоренному времени.

Согласно новым правилам, гостиница обязана сохранять бронирование в течение суток с момента планового заезда — до расчётного часа следующего дня — и не вправе отменять его в этот период.

