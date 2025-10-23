Фонд Росконгресс и Национальная ассоциация кибербезопасности Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

В Ханое в рамках Церемонии подписания Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Национальной ассоциацией кибербезопасности Вьетнама.

«Развитие международного сотрудничества в области кибербезопасности является одной из приоритетных задач в контексте укрепления цифрового суверенитета и обеспечения устойчивого технологического развития. Россия последовательно выступает за формирование доверия в цифровой среде и обмен передовыми практиками с партнерами. Подписание соглашения с вьетнамской стороной при содействии Фонда Росконгресс станет важным шагом в реализации этих задач», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Соглашение направлено на развитие двустороннего взаимодействия в сфере цифровой безопасности, обмен опытом и реализацию совместных инициатив.

«Фонд Росконгресс рассматривает развитие международного сотрудничества в сфере кибербезопасности как одно из ключевых направлений работы. Соглашение с вьетнамской стороной создаёт основу для совместной реализации проектов, направленных на укрепление цифрового суверенитета, повышение уровня защиты данных и развитие кадрового потенциала в сфере ИТ», – отметил руководитель платформы «Территория инноваций» Фонда Росконгресс Дмитрий Срывков.

Со стороны Вьетнама подписание соглашения стало важным шагом в развитии сотрудничества с российскими партнёрами.

«Мы высоко ценим инициативу Фонда Росконгресс, направленную на развитие диалога между экспертами и технологическими компаниями двух стран. Объединение усилий позволит не только обмениваться лучшими практиками и инновационными решениями, но и совместно формировать безопасную цифровую среду, отвечающую современным вызовам», – отметил бывший заместитель директора Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений Министерства общественной безопасности, руководитель Южного отделения Ассоциации Генерал-майор Ле Минь Мань.

На Церемонии впервые был представлен национальный стенд Российской Федерации «Россия – территория инноваций». Экспозиция объединила технологические компании и организации под брендом международной платформы Roscongress International и платформы «Территория инноваций» Фонда Росконгресс.