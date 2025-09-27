29 сентября, 18:52
 14 °C
97,14
82,87
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 сентября, 15:50
НовостиСобытие

«Серебряный доброволец» Международного буддийского форума Татьяна Ланцинова: «нам было грустно расставаться…»

«Серебряный доброволец» Международного буддийского форума Татьяна Ланцинова: «нам было грустно расставаться…»

«Это исторически важное мероприятие навсегда останется в памяти всех жителей республики, но особенно, в сердцах волонтёров, которые начали работать задолго ДО начала форума, так как первые гости из зарубежных стран приехали раньше», - рассказала женщина в соцсети.«Казалось бы, что там какие-то ТРИ дня волонтёрства, но они были настолько СОБЫТИЙНО ЯРКИМИ для всех», - делится она.Татьяна Ланцинова отмечает, что члены добровольческого сообщества во всем поддерживали друг друга, «и неважно было, откуда ты, из какого региона нашей необъятной Родины:Валентина из Якутии,Татьяна из Самары,Джамиля из Казани,Иркутск,Тюмень, Волгоград, Москва...».Оценивая работу волонтеров, она отметила, что «сработали чётко и слаженно, как будто всю жизнь занимались проведением международных встреч!»

Фото: Татьяна Ланцинова

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия