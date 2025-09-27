«Серебряный доброволец» Международного буддийского форума Татьяна Ланцинова: «нам было грустно расставаться…»

«Это исторически важное мероприятие навсегда останется в памяти всех жителей республики, но особенно, в сердцах волонтёров, которые начали работать задолго ДО начала форума, так как первые гости из зарубежных стран приехали раньше», - рассказала женщина в соцсети.«Казалось бы, что там какие-то ТРИ дня волонтёрства, но они были настолько СОБЫТИЙНО ЯРКИМИ для всех», - делится она.Татьяна Ланцинова отмечает, что члены добровольческого сообщества во всем поддерживали друг друга, «и неважно было, откуда ты, из какого региона нашей необъятной Родины:Валентина из Якутии,Татьяна из Самары,Джамиля из Казани,Иркутск,Тюмень, Волгоград, Москва...».Оценивая работу волонтеров, она отметила, что «сработали чётко и слаженно, как будто всю жизнь занимались проведением международных встреч!»

Фото: Татьяна Ланцинова