Трое жителей Калмыкии получили своё жильё.

Минстрой региона обеспечил их благодаря мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках соглашения с федеральным профильным ведомством. Квартиры предоставлены им из специализированного жилищного фонда, в том числе одному военнослужащему, проходящему контрактную службу в зоне СВО.

Руководитель министерства Андрей Шаханов отметил, что обеспечение жильём детей-сирот остаётся приоритетной задачей Калмыкии.

Фото: Минстрой Республики Калмыкия