В Городовиковском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Накануне в дежурную часть поступило сообщение о возгорании на переулке Малиновского.
К месту вызова выехали пожарные расчёты. По прибытии было установлено, что в одной из квартир горели предметы быта. Огнеборцы локализовали и ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Фото: МЧС Республики Калмыкия