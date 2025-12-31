23 января, 17:36
23 января, 12:27
НовостиСобытие

В Городовиковском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о возгорании на переулке Малиновского.

К месту вызова выехали пожарные расчёты. По прибытии было установлено, что в одной из квартир горели предметы быта. Огнеборцы локализовали и ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

