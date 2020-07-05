Сегодня весь буддийский мир отмечает День первого поворота Колеса Учения - «Номин күрдин дүүцң»

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

Большие праздничные мероприятия пройдут и в калмыцкой столице. В Центральном хуруле в 8.00 утра монахи провелм ритуал «Мәәдрин эргц».

Считается, что в этот день, более 2500 лет назад, Будда Шакьямуни, достигнув Просветления, дал свое первое Учение и посвятил его Четырем благородным истинам. После этого состоится праздничный молебен.

А в 15.00ч. все желающие могут посетить лекцию досточтимого геше Джагба Гьяцо «Четыре благородные истины», которая пройдет в конференц-зале.