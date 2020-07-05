9 июля, 12:21
 34 °C
95,66
88,17
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 июля, 08:58
НовостиСобытие

Сегодня весь буддийский мир отмечает День первого поворота Колеса Учения - «Номин күрдин дүүцң»

Сегодня весь буддийский мир отмечает День первого поворота Колеса Учения - «Номин күрдин дүүцң»

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

Большие праздничные мероприятия пройдут и в калмыцкой столице. В Центральном хуруле в 8.00 утра монахи провелм ритуал «Мәәдрин эргц».

Считается, что в этот день, более 2500 лет назад, Будда Шакьямуни, достигнув Просветления, дал свое первое Учение и посвятил его Четырем благородным истинам. После этого состоится праздничный молебен.

А в 15.00ч. все желающие могут посетить лекцию досточтимого геше Джагба Гьяцо «Четыре благородные истины», которая пройдет в конференц-зале.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия