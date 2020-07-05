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9 июля, 08:56
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В России госкомпании за первое полугодие закупили у самозанятых граждан товаров и услуг на 4,5 млрд рублей

В России госкомпании за первое полугодие закупили у самозанятых граждан товаров и услуг на 4,5 млрд рублей

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост суммы закупок составил 22%- сообщили в региональном правительстве. Наиболее востребованными видами деятельности - услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием.

По итогам I полугодия регионами-лидерами по объему закупок у самозанятых стали Курская область, Москва и Московская область.

В Калмыкии также отмечена позитивная динамика: с начала года восемь самозанятых стали участниками процедур госзакупок, общий объем которых составил почти 27 млн рублей.

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