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9 июля, 09:00
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Водные объекты республики под контролем сотрудников регионального МЧС

Водные объекты республики под контролем сотрудников регионального МЧС

Фото: МЧС Калмыкии

Спасатели проверяют у владельцев маломерных судов наличие удостоверений на право управления ими. Они также обращают внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров.

Кроме того, во время патрулирования инспекторы раздают памятки, проводят профилактические беседы и напоминают жителям региона об основных правилах поведения на воде.

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