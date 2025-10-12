13 ноября, 20:16
13 ноября, 17:10
НовостиСобытие

Сегодня в рубрике «Объясняем» разбираемся, как не попасть в ловушку мошенников и что делать, если на вас оформили кредит.

Телефонный звонок неизвестного, который сулит списание всех долгов, кажется настоящим спасением для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. В большинстве таких звонков звучат обещания в духе: «Гражданин имеет право раз в пять лет списать все свои долги и кредиты» или «Списание задолженностей свыше 300 тысяч рублей без последствий».

📼Но стоит ли верить таким обещаниям? Расскажет Цагана Каруева.

