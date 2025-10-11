Полный зал гостей, море улыбок и невероятная энергетика.

Сегодня трехдневная программа празднования 55-летия Калмыцкого госуниверситета завершилась форумом выпускников и торжественным мероприятием в Государственном концертном зале. Две пятерки делают юбилей особенно значимым, ведь он приходится на год, когда в Калмыкии прошел III Международный буддийский форум, а в Элисту привезены священные реликвии Будды Шакьямуни. Цаган Каруева перелистала страницы прошлого, говорила о настоящем и вспомнила славные имена тех, кто внес весомый вклад в общее дело.

📼Подробнее в видеоматериале.