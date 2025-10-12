13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Праздник учрежден в 2006 году указом Президента РФ. Дата выбрана не случайно: 13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета была создана Химическая служба Красной армии, ставшая предшественницей современных войск РХБЗ.
Современные войска РХБЗ выполняют задачи по ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения. Специалисты проводят разведку и дезактивацию местности, определяют уровень опасности и обезвреживают источники заражения.
Фото: МЧС Республики Калмыкия