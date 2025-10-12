13 ноября, 20:15
13 ноября, 17:12
НовостиСобытие

13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.

Праздник учрежден в 2006 году указом Президента РФ. Дата выбрана не случайно: 13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета была создана Химическая служба Красной армии, ставшая предшественницей современных войск РХБЗ.

Современные войска РХБЗ выполняют задачи по ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения. Специалисты проводят разведку и дезактивацию местности, определяют уровень опасности и обезвреживают источники заражения.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

