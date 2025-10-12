Команда «Уралан» Республиканской школы олимпийского резерва – бронзовый призёр Открытого первенства, состоявшегося в городе Знаменск.
Смотрите наши видео на YouTube!
Соревнования проходили с 6 по 9 ноября среди команд 2011 года рождения. Сыграно 7 матчей: 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Призовые места заняли игроки Самарской области, Волгограда и Элисты. Поздравления принимают как ребята, так и тренер «Уралана» – преподаватель школы олимпийского резерва Николай Натыров.
Фото: Футбольная школа «Уралан»