22 октября, 15:33
 15 °C
94,67
81,35
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 октября, 12:29
НовостиСобытие

Сегодня в России и за ее пределами отмечают День белых журавлей.

Сегодня в России и за ее пределами отмечают День белых журавлей.

Этот памятный день посвящен солдатам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны и в других вооруженных конфликтах.

Праздник был учрежден по инициативе дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора пронзительного стихотворения «Журавли». Строчки этого произведения знакомы каждому:

«Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей...»

Образ журавлей стал символом вечной памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину. В этот день мы вспоминаем всех воинов, павших в боях, и склоняем головы перед их подвигом.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия