Сегодня в России и за ее пределами отмечают День белых журавлей.

Этот памятный день посвящен солдатам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны и в других вооруженных конфликтах.

Праздник был учрежден по инициативе дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора пронзительного стихотворения «Журавли». Строчки этого произведения знакомы каждому:

«Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей...»

Образ журавлей стал символом вечной памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину. В этот день мы вспоминаем всех воинов, павших в боях, и склоняем головы перед их подвигом.